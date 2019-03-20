РИАМО – 20 мар. Скончался народный артист РФ, актер театра и кино Анатолий Адоскин, дата и время прощания станут известны позднее, сообщается на сайте театра имени Моссовета.

«Театр имени Моссовета с прискорбием сообщает, что 20 марта на 92-м году жизни скончался народный артист России Анатолий Михайлович Адоскин», – говорится в сообщении.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Адоскин окончил студию при театре имени Моссовета в 1948 году и сразу после выпуска был зачислен в труппу. В период с 1961 по 1968 год работал в других театральных учреждениях, однако затем вновь вернулся на сцену имени Моссовета. В кино он дебютировал в роли Вали Жукова в фильме «Два капитана» по одноименному роману Вениамина Каверина. Адоскин также запомнился зрителям ролями в кинолентах «Девчата», «Семь стариков и одна девушка». Кроме того, артист был автором серии документальных передач о поэтах и писателях.

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