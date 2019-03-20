РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 мар. Управляющая компания «Свой дом» привела в надлежащее состояние подъезд многоквартирного дома на улице Лесная подмосковного Красногорска по предписанию Госжилинспекции Московской области, сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

Инспекторы провели внеплановую проверку по обращению жителей дома №13 по улице Лесная в Красногорске. Они обнаружили снежные навалы возле подъезда. Дверь на пожарную лестницу неплотно закрывалась, сама лестница была захламлена. Кроме того, на нескольких этажах на светильниках отсутствовали защитные плафоны и освещение в помещениях перед мусоропроводом.

«Данные нарушения были допущены вследствие нежелания управляющей организации ООО «Свой дом» принимать необходимые действенные меры, такие как регулярно проводимые технические осмотры строительных конструкций и инженерных коммуникаций жилого многоквартирного дома», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он отметил, что УК также не разработала и не довела до собственников помещений предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием сметы на их проведение, объема ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий.

ООО «Свой Дом», управляющая данным многоквартирным домом, получила предписание об устранении всех выявленных нарушений в течение месяца. В адрес организации также составили административный протокол. Наказанием за нарушение законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности стал штраф в размере 25 тысяч рублей.

«Контрольная проверка показала, что сотрудники управляющей организации выполнили необходимые ремонтные работы и привели общедомовое имущество в надлежащее состояние, а также разработали и довели до сведения собственников помещений предложения о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в установленные предписанием Госжилинспекции Московской области сроки», – заключается в сообщении.