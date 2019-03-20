РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. В поселении Томилино подмосковных Люберец сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девушки в городе Майкоп Республики Адыгея, сообщил «РИАМО в Люберцах» сотрудник правоохранительных органов.

Ранее следственный отдел по городу Майкоп следственного управления СК России по Республике Адыгея возбудил уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с разбоем». Следователи установили, что 16 марта текущего года подозреваемый проник в дом в городе Майкоп и напал на 19-летнюю девушку, злоумышленник ударил ее несколько раз по голове, девушка скончалась.

«Девятнадцатого марта в поселке Томилино городского округа Люберцы сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Решается вопрос о мере пресечения», – сказал собеседник.