РИАМО - 20 мар. Российская фигуристка-одиночница Алина Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии, сообщает в среду РИА Новости.

«Загитова получила за свой прокат 82,08 балла. Второе место занимает японка Каори Сакамото (76,86), замыкает тройку Элизабет Турсынбаева (75,96) из Казахстана», – отмечается в сообщении.

На четвертом месте еще одна россиянка Евгения Медведева, получившая 74,23 балла, Софья Самодурова занимает девятое место с 70,42 баллами.

В пятницу на чемпионате мира фигуристки представят произвольную программу.

Чемпионат мира по фигурному катанию в Японии завершится 24 марта,