РИАМО - 20 мар. Советского режиссера Марлена Хуциева планируют похоронить на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИАМО в среду источник, знакомый с ситуацией.

Хуциев скончался 19 марта в Москве в возрасте 93 лет.

«Скорее всего, похороны Хуциева пройдут на Троекуровском кладбище», - сказал собеседник агентства.

Прощание состоится 21 марта в 11 часов в Большом зале Центрального дома кинематографистов.

Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тбилиси. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1955–1958 годах работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года – на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1965-м стал режиссером на «Мосфильме».

В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм «Застава Ильича» был отмечен специальным призом жюри. В 1970 году фильм Хуциева «Был месяц май» получил премию Интервидения, премию за режиссуру Международного телевизионного фестиваля «Злата Прага» в Праге. Фильм «Бесконечность» стал обладателем приза имени Альфреда Бауэра на Международном кинофестивале в Берлине (1992 год).

В 2002 году Марлен Хуциев получил звание лауреата национальной премии в области документального кино и телевидения «Лавровая ветвь», в 2005-м заслуги режиссера отметили премией «Триумф», а 2006-м – «Никой». Звание народного артиста РСФСР Хуциев получил в 1977-м, народного артиста СССР – в 1986 году. Награжден медалью «За доблестный труд», орденом «Знак Почета», тремя орденами «За заслуги перед Отечеством».