РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В микрорайоне Львовский подмосковного Подольска неизвестные разбили лобовое стекло припаркованной машине, инцидент произошел в ночь на среду на Садовом проезде, сообщила «РИАМО в Подольске» знакомая владельца пострадавшей машины.

«Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 марта где-то в промежутке с 20:00 вечера до 07:00 утра. Автомобиль, черный Citroen, был припаркован на парковке у дома №8 по улице Садовый проезд в микрорайоне Львовский и никому не мешал. Неизвестные разбили (чем-то вроде биты) лобовое стекло», – сказала знакомая владельца.

Она добавила, что в настоящее время разыскиваются очевидцы данного инцидента, и просит всех, кто владеет какой-либо информацией, связаться с Анастасией Клинниковой в соцсети «ВКонтакте».