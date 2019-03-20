РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 мар. Налоговые инспекции подмосковной Балашихи проведут Дни открытых дверей 4, 5, 25 и 26 апреля, на них они расскажут об особенностях уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сообщила «РИАМО в Балашихе» начальник отдела работы с налогоплательщиками инспекции федеральной налоговой службы России по городскому округу Алла Букина.

«Федеральная налоговая служба 4, 5, 25 и 26 апреля с 09:00 до 20:00 проведет Дни открытых дверей по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), по информированию граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц», – отметила Букина.

Она добавила, что акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории страны, в том числе в городском округе Балашиха.

В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят вопросы о возможностях подключения к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога, порядке исчисления и уплаты НДФЛ, порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ, наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ.

Также можно будет узнать, как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налоговой декларации с помощью программного обеспечения «Декларация» в электронном виде и получить налоговые вычеты, узнать другие вопросы, возникающие у налогоплательщиков.