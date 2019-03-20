РИАМО - 20 мар. Более десяти новых банных комплексов планируют открыть в Подмосковье в 2019 году в рамках региональной программы, сообщил журналистам в среду министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

По его словам, за время реализации программы «100 бань Подмосковья», то есть с 2014 года, в регионе было построено девять новых бань и реконструировано 70 банных объектов. Инвестиции в проекты превысили 1,98 миллиарда рублей. Завершить программу планируется до конца 2020 года. При этом во всех новых банях региональные власти рекомендуют вводить специальные часы для пенсионеров, ветеранов и других льготных категорий населения, стоимость посещения для них не должна превышать 150 рублей в час.

«На 2019 год мы запланировали 12 объектов, я думаю, что будет 13. В основном это муниципальные бани. В 2020 году закроем программу, выполним ее. В 2020 году должно быть 15-17 бань», - сказал Посаженников.

В 2019 году объем инвестиций в новые банные комплексы в Подмосковье составит порядка 0,2 миллиарда рублей. Уже открылась баня в городском округе Мытищи.

«Знаковым является банный комплекс в Подольске. Мы даже смогли из «Сандунов» (легендарные бани в Москве - ред.) перетянуть специалистов в этот новый банный комплекс», - заключил Посаженников.