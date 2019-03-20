РИАМО - 20 мар. На Московской железной дороге (МЖД) проходят комплексные противопаводковые мероприятия, на данный момент от снега очистили более 6 тысяч малых мостов и труб, свыше 4 тысяч километров кюветов и лотков, обследовано 29 плотин, расположенных рядом с железнодорожными путями, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«С 20 февраля активизированы работы по вскрытию водоотводов и малых водопропускных сооружений. По состоянию на 19 марта от снега расчищено свыше 6 тысяч малых мостов и труб, 248 мест потенциально опасных насыпей и выемок, более 3 тысяч километров нагорных и водоотводных канав, свыше 4 тысяч километров кюветов и лотков», – говорится в сообщении.

Кроме того, на станциях организованы уборка и вывоз снега с применением снегоуборочной техники для исключения их подтопления в период положительных температур.

Ежедневно ведется промер уровня воды на основных реках. Обследовано 29 плотин, расположенных рядом с железнодорожными путями. Подготовлены необходимые инструменты и материалы для предупреждения и ликвидации последствий размывов и повреждений пути и сооружений в период паводка.

Также завершено формирование 15 противоразмывных поездов, для которых определены станции дислокации, максимально приближенные к паводкоопасным участкам.

Контроль за состоянием грунта под железнодорожным полотном ведется в круглосуточном режиме. Комплексные противопаводковые мероприятия необходимы для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов.