РИАМО - 20 мар. Реконструкцию банных комплексов могут продолжить после завершения программы «100 бань Подмосковья» в 2020 году, с 2014 года реконструировано 70 банных объектов, заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

В среду в доме правительства Московской области Посаженников провел брифинг на тему: «Промежуточные итоги выполнения губернаторской программы «100 бань Подмосковья». Так, за время работы программы с 2014 года было построено девять новых бань и реконструировано 70 банных объектов, инвестиции составили более 1,98 миллиарда рублей. Завершить программу планируется до конца 2020 года.

«В 2020 году мы закончим программу, проблематику закроем, но продолжать вполне возможно будем. Я считаю, что надо продолжать, это хорошее дело», – сказал Посаженников.

Он также уточнил, что всем открытым объектам власти региона рекомендуют вводить специальные льготные часы для пенсионеров, ветеранов и других льготных категорий – не более 150 рублей за час.

По словам Посаженникова, бани очень востребованы среди жителей Подмосковья.

«Очень большая востребованность в Мытищах и Балашихе. Люди пишут постоянно», – заключил Посаженников.