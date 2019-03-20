РИАМО - 20 мар. В подмосковном Жуковский 21 марта откроется выставка «Нормандия-Неман – 75» из фондов Музея Победы, экспозиция будет размещена в общеобразовательной школе №15, говорится в сообщении пресс-службы музея.

Экспозиция посвящена совместному интернациональному советско-французскому авиационному соединению, которое в годы Второй мировой войны сражалось с фашистскими войсками.

«В экспозиции представят копии фотографий, личных документов, карт и приказов, рассказывающих о боевом пути авиаполка «Нормандия-Неман». Выставка будет работать до 1 мая 2019 года», – отмечается в сообщении.

Организаторами мероприятия стали московский Музей Победы и православный приход Пантелеимоновского храма города Жуковский. Выставка была передана для экспонирования в рамках проекта «Территория Победы».