РИАМО - 20 мар. Власти Подмосковья разрабатывают субсидии для инвесторов в банные комплексы региона, заявил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

За время работы программы «100 бань Подмосковья» с 2014 года построено девять новых бань и реконструировано 70 банных объектов, инвестиции составили более 1,98 миллиарда рублей. Завершить программу планируется до конца 2020 года. Власти региона рекомендуют вводить специальные льготные часы для пенсионеров, ветеранов и других льготных категорий – не более 150 рублей за час.

«Но у нас есть проблемы с инвесторами и с администрациями. Нам необходимо заинтересовать инвесторов с точки зрения субсидии на оборудование. Надо дорабатывать. Мы рассмотрим с Мининвестом вариант, чтобы субсидировать оборудование, срок у нас – 1 апреля. Это будет хорошее подспорье», – сказал Посаженников.

Он отметил, что недобросовестные инвесторы забросили строительство бани на участках в центре Красногорска (улица Октябрьская, 10), для объекта уже найден инвестор из Богородского округа, а также в Одинцове на Подушкинском шоссе. Кроме того, есть проблемы со строительством бань в Люберцах и Истре.

«На сегодняшний день требуется реконструкция бани в Балашихе. Я с Юровым (Сергей Геннадьевич, глава округа – ред.) общался, мы подобрали инвестора. Очень большое желание жителей, чтобы на этом месте действительно была баня В Щелковском районе во Фрянове есть баня, которая требует текущего ремонта. Смета по силам, но сумма, требующаяся на замену коммуникаций, превосходит текущий ремонт бани в три раза», – отметил Посаженников.

Он добавил, что в Наро-Фоминском городском округе и Клину бани также требуют реконструкции.

«В Талдоме на Заводской улице стоит достаточно давно неотремонтированная баня. Общались с главой (Владислав Юдин – ред.), он поставил как одну из основных задач, будем доделывать этот объект», – заключил Посаженников.