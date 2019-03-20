РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Жителям подмосковных Люберец, сторонникам партии «Единая Россия» разъяснили порядок начисления платы за капремонт и вывоз мусора, говорится в сообщении местного отделения партии.

Встреча жителей Люберец с представителями сферы ЖКХ и регионального оператора по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск» прошла в Доме ветеранов в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя». В мероприятии приняли участие около 60 человек.

«Все граждане, имеющие льготу на оплату коммунальных услуг, автоматически получают такую же и по тарифу за вывоз мусора. С момента выхода на пенсию дается компенсация в размере 30 % от тарифа, по достижению 70 лет она составляет 50 %. Пенсионеры старше 80 лет за мусор не платят вообще», – сказала начальник планово-экономического отдела «ЛГЖТ» Оксана Шабанова.

Она пояснила, что на сегодняшний день платежные квитанции приходят с полным тарифом. Возмещение льготы идет после 100 % оплаты, а компенсация уже поступает на банковскую карту или приносится почтальоном.

«Все тарифы утверждаются и устанавливаются правительством Московской области, администрацией горокруга Люберцы, комитетом по ценам и тарифам. Просим вас по всем возникающим вопросам обращаться к нам напрямую», – добавила Шабанова.

Кроме того, жителям сообщили о том, что с 1 января житель напрямую оплачивает счет за капремонт МОУ «ЕИРЦ». Они, в свою очередь, рассчитываются с фондом капремонта.

«Если вы хотите узнать, в каком году будет капремонт, вы можете обратиться к нам, мы все вам расскажем. Это утверждено на уровне правительства. Есть четкие сроки, какой дом входит в план капитального ремонта и какие работы будут производиться», – подчеркнула Шабанова.

По словам исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Беловодского, ежемесячно в здании местного отделения партии в доме №22 на улице Кирова проводит прием населения помощник депутата Мамеда Азизова – генерального директора АО «ЛГЖТ». Ближайший прием состоится 28 марта с 10:00 до 12:00.