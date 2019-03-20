РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Полицейские подмосковных Люберец провели акцию, направленную на популяризацию получения через интернет-портал госуслуг, оказываемых органами внутренних дел, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» организовали и провели акцию, направленную на повышение качества государственных услуг, оказываемых органами внутренних дел населению в электронном виде. Они рассказали жителям о преимуществах получения госуслуг, сокращении сроков их предоставления и удобстве пользования порталом» – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что главными преимуществами получения услуг в электронном виде является сокращение времени ожидания, возможность получить госуслугу из любой точки нахождения через интернет, а также 30% скидки на оплату госпошлины.

Сотрудники правоохранительных органов подробно объяснили и показали участникам акции, как зарегистрироваться на сайте, чтобы в дальнейшем получать госуслуги самостоятельно.