РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 мар. Расходную часть бюджета подмосковной Балашихи на текущий год увеличили на 342,9 миллиона рублей, этот вопрос обсудили на заседании совета депутатов городского округа в среду, средства потратят на текущий и капитальный ремонт и благоустройство, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«На сегодняшнем заседании совета депутатов Балашихи мы рассмотрели около 14 вопросов. Прежде всего, это основополагающий документ для жизни граждан Балашихи – бюджет городского округа. Он увеличился на 342,9 миллиона рублей. Это финансовые средства, переходящие из бюджета 2018 года и субсидии, которые нам выделяет правительство Московской области», – сказал председатель совета депутатов Геннадий Попов.

Он добавил, что в ходе заседания депутаты приняли решения по проведению публичных слушаний об изменениях и дополнениях в устав городского округа, по проведению отчета об исполнении бюджета за 2018 год, заслушали отчеты комитета управления имущества и по физической культуре, спорту и работе с молодежью Балашихи о проделанной работе за 2018 год, а также рассмотрели другие вопросы.

«В части вопросов, касающихся приема-передачи муниципального имущества, продолжена работа по принятию в собственность города бесхозяйных дорог, также принято движимое и недвижимое имущество в микрорайонах Дзержинского и Никольско-Архангельский, передано в федеральную собственность здание Балашихинского отдела УФМС», – пояснил Попов.

Заместитель начальника финансового управления администрации подмосковной Балашихи Ольга Орешина отметила, что дополнительные средства бюджета направят на текущий и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений (44 миллиона рублей), внутриквартальных проездов и тротуаров (25 миллионов рублей), благоустройство парковых и прогулочных зон (43,2 миллиона рублей).

«Более 3 миллионов рублей направят на проведение работ по ремонту сцены и танцевальной площадки на территории парка «Пехорка». На проведение мероприятий ко Дню Победы выделят 3,2 миллиона рублей, на инвентаризацию и паспортизацию автомобильных дорог – 10 миллионов рублей», – пояснила Орешина.

Бюджет Балашихи на текущий год и плановый период 2020-2021 годов сохранит социальную направленность: 68 % бюджета направят на отрасль образования, 9,9 % – на жилищно-коммунальное хозяйство, около 3 % – на культуру, 5,6 % – на физическую культуру и развитие спорта.