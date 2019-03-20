РИАМО (БАЛАШИХА) – 20 мар. Более 10 спектаклей представят на суд зрителей участники третьего этапа фестиваля «Театральные ассамблеи» 23 марта в Доме культуры «Балашиха», приедут театральные коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, городов Подмосковья, Израиля, Чехии и Армении, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Мы держим марку международного фестиваля, и наши участники тоже представляют международное сообщество. Создавая новый формат общения, хочется, чтобы приезжие театры познакомили подмосковного зрителя со своими традициями, культурой, а задача фестиваля («Театральные ассамблеи» – ред.) – продемонстрировать ее разнообразие. В завершающем третьем этапе конкурсанты покажут одиннадцать спектаклей», – сказала организатор фестиваля Ирина Григорян.

Она добавила, что в программу фестиваля вошли спектакли для детей и семейного просмотра, для молодежной аудитории и для старшего поколения. Зрители увидят спектакль на армянском языке «Последний царь». израильский театр покажет «Женщину в песках», а чешский – «Во всем виноват штрудель».

«Лауреатов фестиваля мы наградим в трех номинациях: «Театр и время» – спектакли, посвященные писателю или театру-юбиляру, «На шаг впереди» – новые идеи, креативное мышление и творческие находки, «Мой путь» – свободная тема. Победителю будет присужден гран-при – хрустальная ваза», – сказала Ирина Григорян.

Итоги фестиваля подведут на гала-концерте 27 марта при сопровождении симфонического оркестра Московской областной филармонии. Вход на него – свободный.

«Театральные ассамблеи» — масштабный международный проект управления культуры администрации Балашихи и театра «Орфей». Фестиваль проводится в ДК «Балашиха» с 2012 года. Проект реализуется при поддержке министерства культуры Московской области. Союз театральных деятелей РФ за высокое качество международного диалога официально включил фестиваль в реестр международных фестивалей.