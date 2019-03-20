РИАМО - 20 мар. Кадастровая стоимость земли для ведения личного подсобного и дачного хозяйства, садоводства и огородничества снизилась в Подмосковье на 10% в 2018 году, сообщил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин на выездном заседании комитета думы по имущественным отношениям и землепользованию в среду.

«В целом по области на 10% снижена кадастровая стоимость для личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, и это абсолютно правильно и справедливо. В дальних районах снижение еще большее есть, особенно для садоводов и дачников», - сказал Чаплин.

По его словам, также в 2018 году произошло снижение на 6% кадастровой стоимости земли под промышленными объектами.

В свою очередь, министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган отметил, что процедура оспаривания кадастровой оценки земли должна быть прозрачной и понятной.

«Наша задача - сделать максимально прозрачной и понятной процедуру оспаривания, процедуру устранения ошибок, чтобы мы получили понятную формулу. Справедливая рыночная стоимость - справедливые налоги, понятные для всех участников рынка объектов недвижимости», - подчеркнул Коган.