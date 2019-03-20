РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 20 мар. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина посетила с рабочим визитом предприятие «Союзснаб», расположенное на территории города, на предприятии трудятся более 500 жителей муниципалитета, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Глава муниципалитета в среду ознакомилась с производством, лабораториями и системой очистки предприятия, пообщалась с сотрудниками и президентом группы компаний «Союзснаб» Денисом Черниковым.

«Союзснаб» является одним из ведущих экспортеров Подмосковья. Это высокотехнологичное предприятие, которое работает по самым высоким стандартам. Оно является стабильным налогоплательщиком в бюджеты всех уровней, в том числе и в местный. Здесь работают жители Красногорска. Есть сотрудники, которые работают 15-20 лет и более, есть молодые специалисты. На предприятии проходят практику студенты», – сказала Хаймурзина.

По словам замдиректора департамента PR предприятия Светланы Цокур, всего в группе компаний «Союзснаб» работают 2,5 тысячи сотрудников. В Красногорске, в офисе и на производстве, заняты 1100 человек. Из них около 500 – жители города.

Глава Красногорска отметила, что предприятие «Союзснаб» открыто для жителей.

«Здесь работает замечательный кванториум «Вкусная лаборатория», где дети могут посмотреть процесс производства. За полгода существования кванториум принял уже более 8,5 тысячи детей из Москвы и Подмосковья, в частности, из Красногорска», –сказала Хаймурзина.

Она подчеркнула, что «Союзснаб» работает по международным стандартам, ГОСТам, и, кроме того, разрабатывает и внедряет собственные методики.

«На предприятии особое отношение к качеству и к тому, чтобы соблюдался технологический цикл, потому что оно работает с пищевыми продуктами. Важно, что большое внимание уделяется качеству продукции, контролю, мониторингу, внедрению самых новых стандартов», – сказала Хаймурзина.



Группа компаний «Союзснаб» была основана в 1991 году. Предприятие специализируется на производстве ингредиентов для пищевых производств и выпускает белее 6 тысяч наименований товарных позиций. У «Союзснаба» 18 филиалов в России и странах ближнего зарубежья. Кроме того, есть представительства в Индии, Китае и Америке. Годовой оборот составляет порядка 250 миллионов долларов США.

На предприятии создана игровая комната, где с детьми сотрудников дошкольного и младшего школьного возраста занимаются профессиональные педагоги. Сами работники предприятия после работы могут бесплатно посещать занятия йогой или обучающие лекции и семинары.