РИАМО - 20 мар. В Подмосковье средний рост кадастровой стоимости торговых центров составил 25%, сообщил заместитель министра имущественных отношений Московской области Юрий Лавряков.

В среду в доме правительства Московской области комитет Мособлдумы по имущественным отношениям и землепользованию провел выездное заседание на тему: «Результаты государственной кадастровой оценки 2018 года».

«Рост наблюдается в отношении торговых центров в целом, потому что мы впервые учли те торговые центры, которые не были учтены в предыдущую кадастровую оценку (в 2015 году – ред.), поэтому получился рост на 25% средней кадастровой стоимости тех торговых объектов, которые были впервые оценены», – сказал Лавряков.

Он рассказал, что в период с июня 2017 года до ноября 2018 года на территории Московской области оценили 12,3 миллиона объектов недвижимости.