РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В микрорайоне Стрелковский подмосковного Подольска весной посадят лиственные деревья вдоль подъездной дороги к деревне Бяконтово и хвойные растения перед Домом культуры в поселке Быково, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации городского округа Елена Долгих.

Долгих 19 марта встретилась с жителями микрорайона. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов, заместители главы Подольска Алексей Кук и Анатолий Гребенюк, представители всех служб администрации. Из-за отключения электричества во время встречи сотрудники теротдела ответят на письменные вопросы жителей в другое время, о нем сообщат дополнительно.

«Для участия в благоустроительных мероприятиях весной 2019 года запланирована высадка лиственных деревьев вдоль подъездной дороги к деревне Бяконтово и хвойных растений перед Домом культуры в поселке Быково. Приглашаю всех принять участие в субботниках 2019 и помочь сделать наши поселки и деревни чище и краше», – сказала Долгих.

В рамках подготовки к месячнику по благоустройству, который традиционно пройдет в апреле, сформирован перечень территорий, необходимых для санитарной очистки, составлен список инвентаря и мест установки бункеров, план мероприятий по территориям населенных пунктов с указанием необходимых работ, расчетом сил и средств, необходимых для проведения работ.

В минувшем году в субботниках приняли самое активное участие учреждения образования и социальной сферы территории, а также жители населенных пунктов.

В рамках проведения экологических акций «Лес Победы» и «Наш лес» силами учащихся средних школ и активных жителей высадили деревья в поселке Быково за Домом культуры, в деревне Федюково на улице Строителей за домами №№20, 21 и в деревне Яковлево за детской площадкой.