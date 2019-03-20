РИАМО - 20 мар. На 48-м километре трассы М-4 «Дон» легковой автомобиль совершил наезд на препятствие, в результате происшествия пострадал сам водитель, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В 11:15 на 48-м километре М-4 «Дон» водитель Chevrolet совершил наезд на препятствие. В результате пострадал один человек», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент устанавливаются все причины произошедшего.