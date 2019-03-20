РИАМО - 20 мар. Старт сезона проката велосипедов запланирован в Москве на вторую половину апреля, сообщается в аккаунте столичного велопроката «Велобайк» в соцсети «ВКонтакте».

«Мы выходим на финишную прямую по подготовке к старту сезона и сейчас занимаемся проверкой наших станций, которые частично за зиму пострадали от снегоуборочной техники. Запускаем терминалы, наводим порядок. Старт планируется во второй половине апреля», – говорится в сообщении.

Система городского велопроката насчитывает 430 станций и 4120 велосипедов. В 2019 году планируется увеличить количество станций до 530, а число велосипедов – до 5120.

В 2018 году москвичи воспользовались велопрокатом свыше 4,2 миллиона раз – это практически в два раза больше, чем в 2017 году. Количество приобретенных сезонных абонементов увеличилось в 1,5 раза.