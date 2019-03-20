РИАМО - 20 мар. В Москве задержали водителя автомобиля, который сбил пешехода на Одинцовской улице и скрылся с места ДТП, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичной Госавтоинспекции.

«Около 14 часов на Одинцовской улице был совершен наезд на пешехода. Автомобиль с места происшествия скрылся. Вскоре автомобиль нарушителя был задержан сотрудниками ГИБДД. По данному факту проводится проверка», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пешеход пострадал не сильно, госпитализация не потребовалась.