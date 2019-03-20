РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В поселке Быково микрорайона Стрелковский подмосковного Подольска в текущем году планируют комплексно благоустроить двор, где установят детский игровой комплекс и спортивные элементы, отремонтируют тротуары и расширят парковку, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации городского округа Елена Долгих.

Долгих 19 марта встретилась с жителями микрорайона. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов, заместители главы Подольска Алексей Кук и Анатолий Гребенюк, представители всех служб администрации. Из-за отключения электричества во время встречи сотрудники теротдела ответят на письменные вопросы жителей в другое время, о нем сообщат дополнительно.

«В микрорайоне Стрелковский всего 18 дворовых территорий. На 2019 год запланировано комплексное благоустройство двора, получившего наибольшее количество голосов жителей на портале «Добродел». В поселке Быково во дворе домов на улице Московская, дом №6, и Школьная дома №№3, 5, 7 заменят устаревший детский игровой комплекс, добавят спортивные элементы, обустроят и отремонтируют тротуары и расширят парковочное пространство», – сказала Долгих.

Она добавила, что детское игровое оборудование по губернаторской программе установят в поселке Быково на улице Московская у дома №2. Также запланировано благоустройство детской площадки в деревне Яковлево за счет средств городского бюджета.

Благодаря активному голосованию жителей на портале «Добродел» в 2018 году комплексно благоустроили дворовую территорию в поселке Быково на улице Московская, дом №4. Заасфальтировали проезды и тротуары, устроили дополнительные парковочные места и освещение, установили детский игровой комплекс с резиновым покрытием. За счет средств, выделенных депутатом Мособлдумы Вячеславом Крымовым, поставили тренажерный комплекс.

Работы по устройству двух важнейших тротуаров к детским образовательным учреждениям деревни Федюково, школе и детскому саду, запланированные на 2018 год, выполнят в текущем году, по ним уже готовят контракты. Формирование перечня ремонта тротуаров на текущий год продолжается, в него включат около 18 объектов. Приоритетными являются тротуары в поселке Быково на улице Спортивная, в селе Покров на улице Новая Слобода, деревне Федюково на улицах Строителей, Новая.