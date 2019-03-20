РИАМО - 20 мар. Пятилетнюю девочку, которую ранее обнаружили в захламленной мусором квартире в Москве, выпишут из больницы в течение дня, после выписки ребенок некоторое время проведет в центре помощи семьи и детям, сообщил журналистам главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главврач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

«Состояние девочки удовлетворительно, она хорошо социализирована. <…> Нет никаких противопоказаний для ее передачи законным представителям. Она уже понемногу говорит шепотом, повторяет слова, узнает героев из мультиков, хорошо ест. Нормальный полноценный ребенок. Мы не видим оснований для ее дальнейшего пребывания в больнице», – сказал Османов.

Заместитель начальника управления социальной защиты населения Северного административного округа Светлана Хохлова добавила, что после больницы девочка будет некоторое время будет находиться в центре помощи семьи и детям, где с ней будут работать логопеды и дефектологи.

«Девочка сначала будет в нашем центре помощи семьи и детям. Это будет учреждение, подведомственное департаменту социальной защиты. В ближайшее время ее судьба будет решена. Обращались родственники девочки, поэтому будет рассмотрен вопрос о передачи девочки в семью», – заключила Хохлова.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствовали социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка.

Прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав.

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