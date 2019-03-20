РИАМО - 20 мар. По инициативе Орехово-Зуевского государственного гуманитарно-технологического университета в Испании с 29 по 30 марта состоится первый международный российско-испанский форум «Образование без границ: наука, бизнес, право – 2019», говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

По ее словам, в рамках форума будут рассмотрены успешные российские и европейские социальные и образовательные практики, тренды современного образования. Спикерами мероприятий станут российские и зарубежные ученые и педагоги-практики.

«Проведение форума на европейской площадке с участием российских и зарубежных университетов и образовательных структур обеспечит уникальную возможность продвижения на мировом уровне опыта подмосковной системы образования. Наши эксперты поделятся с коллегами проектами в сфере дошкольного образования, непрерывного педагогического образования, технологий подготовки специалистов в формате WorldSkills и другими перспективными разработками», – отметила Забралова.

Россия и Испания планируют провести перекрестный год образования и науки, а датой запуска должна стать осень 2019 года. В числе возможных мероприятий: студенческие обмены, конференции, встречи между ректорами университетов, семинары, языковые мероприятия.