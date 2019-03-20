РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 20 мар. Полицейские МУ МВД России «Люберецкое» провели профелактическую акцию для школьников муниципалитета, в ходе акции ребятам рассказали о вреде наркотических веществ, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД Росии «Люберецкое».

Сотрудники полиции совместно с членом общественного совета при МУ МВД Максимом Карфидовым и врачом наркологом-психиатром Наркологического диспансера горокруга Люберцы Павлом Минаковым провели профилактическую акцию «Вместе против наркотиков» для учащихся 8-10 классов лицея №12. Целью акции является пропаганда здорового образа жизни, формирование активной жизненной позиции.

«В начале встречи Павел Минаков выступил перед аудиторией с рассказом о пагубном воздействии наркотических средств на организм человека, стадиях наркотической зависимости и ее лечении. Сотрудники полиции рассказали подросткам о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также об уголовной и административной ответственностях за хранение, распространение и употребление запрещенных веществ», – говорится в сообщении.

В конце мероприятия Карфидов напомнил школьникам о правилах поведения в общественных местах и пожелал им крепкого здоровья и успехов в учебе.