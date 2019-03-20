РИАМО - 20 мар. Восемь фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) ввели в минувшем году в эксплуатацию в медицинском округе №2, расположенном на востоке Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики в среду провел выездное заседание на тему: «Качество оказания медицинской помощи населению Московской области на примере Управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №2».

«В состав медицинского округа №2 входят следующие муниципалитеты: Балашиха; Богородский; Электросталь; Орехово-Зуево; Реутов; Ликино-Дулево; Павлово-Посадский; Черноголовка; Электрогорск. Всего в медицинском округе проживает 1,3 миллиона человек. В округе насчитывается 53 ФАПа. В 2018 году было введено в эксплуатацию восемь ФАПов. В 2019 году планируется открыть два ФАПа, до 2020 года запланировано отремонтировать 11 ФАПов», – отмечается в сообщении.

В округе работают 16803 медицинских работника. В 2018 году на работу было принято 453 врача, из них: 31 по программе социальной ипотеки, 29 по программе земский доктор. В 2019 году планируется привлечь 125 врачей.

В 2018 году в округе прошли диспансеризацию 209 тысяч человек.