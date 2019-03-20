РИАМО – 20 мар. Свыше 400 школьников отдохнут летом в дневных лагерях подмосковного Реутова, сообщил в среду глава муниципалитета Станислав Каторов.

«С 30 мая по 28 июня 437 детей с первого по шестой классы смогут провести время в дневных лагерях отдыха в городских школах №1, №2 и №10. Ребята будут заниматься спортом, плавать в бассейне, ходить в музеи, посещать экскурсии и набираться сил на следующий учебный год», – сказал Каторов.

По его данным, средняя общеобразовательная школа Реутова №1 откроет двери для 135 ребят, дневной лагерь в школе №2 смогут посещать 75 человек, а школа №10 примет 227 детей.

«Уже с февраля родители начали подавать заявления и документы в школу, чтобы записать ребенка в лагерь дневного пребывания. Помимо отдыха в стенах школ, дети из семей с трудной жизненной ситуацией смогут поехать на море. Смена составляет 21 день. Полная стоимость путевки – 42,5 тысячи рублей, при этом родители оплатят только стоимость проезда в размере 11,5 тысячи рублей», – отметил Каторов.

По данным Реутовского информагентства, для детей из семей с трудной жизненной ситуацией будет предоставлено порядка 56 бесплатных путевок в Крым. Также реутовские школьники смогут получить путевки в летние лагеря Подмосковья.

По сведениям агентства, на сегодняшний день в Реутове открыты 19 детских садов, 11 школ, гимназия и два учреждения дополнительного образования. В школах города обучаются свыше 10 тысяч детей. При этом в городе полностью ликвидирована практика двухсменного обучения.