РИАМО - 20 мар. Более 41 миллиарда рублей в 2019 году выделят для проведения работ на дорогах Подмосковья в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», по итогам года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять не менее 65%, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Московской области в 2019 году выделено более 41 миллиарда рублей, из них 600 миллионов составит финансирование федерального бюджета», – говорится в сообщении.

По нацпроекту в текущем году будет отремонтировано более 1,5 тысяч километров региональных дорог, комплексно обустроены средствами повышения безопасности дорожного движения 48 региональных дорог, проведена реконструкция и строительство более 40 километров дорог.

«С 2019 года Московская область вошла в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Основные задачи проекта – это увеличение доли протяженности региональных автодорог в нормативном состоянии, снижение уровня перегруженности автодорог, повышение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в ДТП», – подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Подмосковье занимает 10-е место среди субъектов РФ по темпам роста нормативного состояния дорог. Ежегодно в регионе ремонтируется более 2 тысяч километров автодорог.

В 2019 году в области будет отремонтировано свыше 1,9 тысячи дорог протяженностью 2,4 тысячи километра, из которых более 450 дорог протяженностью 1,5 тысячи километров на региональной дорожной сети по нацпроекту.

По итогам года доля региональных дорог в нормативном состоянии должна составлять не менее 65% или свыше 9,1 тысячи километров.

В рамках безопасности дорожного движения к концу 2019 года число аварийно-опасных участков на региональных дорогах должно сократиться с 40 до 35 мест, а количество погибших в ДТП - снизиться на 25%. Комплексные мероприятия проведут на 48 дорогах.

«В план включены наиболее аварийные областные дороги, такие как Волоколамское, Носовихинское, Каширское шоссе и дорога Хлебниково-Рогачево. Вдоль региональных дорог запланировано установить свыше 200 километров дорожных ограждений и 12 тысяч новых дорожных знаков, построить более 180 километров тротуаров и 320 километров линий наружного освещения. Дальнейшее развитие получит система фотовидеофиксации нарушений ПДД», – отметил Гержик.

Кроме того, в Подмосковье ведутся масштабное строительство новых дорог и реконструкция существующих. В 2019 году будет введено в эксплуатацию более 20 новых объектов дорожно-транспортной инфраструктуры общей протяженностью более 40 километров.

«Завершится строительство многоуровневой транспортной развязки на пересечении Ильинского и Волоколамского шоссе в Красногорске, будут открыты путепроводы через железную дорогу в Балашихе и Реутове, а также по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева завершится строительство надземного пешеходного перехода через Старосимферопольское шоссе в Подольске», – заключил министр.