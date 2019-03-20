РИАМО - 20 мар. Храм в честь святителя Николая Чудотворца в Тушине будет введен в эксплуатацию в 2019 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Храмовый комплекс возводится на берегу Химкинского водохранилища на улице Лодочная, напротив владения 31. Проект храмового комплекса разрабатывался под эгидой Федерального агентства морского и речного транспорта. Строится храм в лучших традициях древнерусского зодчества.

«Строительные работы на главном храме завершаются. Установлен главный купол с освященным крестом на храме, также установлены двери и окна, подано тепло, смонтированы инженерные сети. Фасады здания декорируют лепниной в стиле древнерусской Владимирской школы и фасадной плиткой с декоративными узорами. При отделке специалисты используют орнаменты интерьера и экстерьера, стилизованные под конец XIV века», – отметил куратор строительства православных храмов в Москве, депутат Госдумы Владимир Ресин.

По его словам, к Пасхе планируется полностью завершить отделку храма. Сейчас ведутся внутренние отделочные работы, строителям необходимо в кратчайшие сроки подготовить стены храма под роспись. Изготовлен и смонтирован каменный иконостас, иконы написаны – по окончании работ они займут свои места в иконостасе.

Активно ведутся работы и на приходском доме, в котором разместят Воскресную школу, актовый зал и помещения для различных кружков. На текущий момент в нем ведутся внутренние инженерные работы и выполняется чистовая отделка помещений.

По окончании общестроительных работ начнется благоустройство прихрамовой территории для того, чтобы храм был готов к освящению.

Программа строительства православных храмов («Программа-200») реализуется исключительно на пожертвования. Для сбора средств создан благотворительный Фонд поддержки строительства храмов города Москвы, сопредседателями которого являются мэр города Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.