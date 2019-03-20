РИАМО - 20 мар. Сооружение тоннелей на перегоне от станции «Рубцовская» до станции «Стромынка» Большой кольцевой линии метро выполнено на 91%, пройдено 2565 погонных метров, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции «Стромынка» Большой кольцевой линии метрополитена.

«Строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро идет полным ходом. Участок непростой. Например, тоннели между станциями «Стромынка» и «Рубцовская» частично проходят под рекой Яузой, что накладывает особую ответственность за качество и безопасность проводимых строительных работ», — сказал Собянин.

Он добавил, что станция «Стромынка» будет расположена рядом со входом в «Сокольники», Благодаря станции миллионы москвичей смогут быстрее добираться до парка. Местные жители получат десятки новых маршрутов перемещения по городу, например, они смогут быстрее добираться до «Москва-Сити».

«После окончания строительства станции на площади, ведущей в ПКиО «Сокольники», будет восстановлена историческая липовая аллея», — подчеркнул мэр.

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции «Савеловская» до станции «Авиамоторная» начали в 2015 году. Общая длина участка составляет 12,8 километра с пятью станциями: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьевская». Также в составе участка будет построена соединительная ветка в депо «Нижегородское».

Строительство участка «Авиамоторная» – «Лефортово» планируют завершить в 2019 году, участка «Лефортово» – «Рубцовская» – в 2020 году, «Рубцовская» – «Савеловская» – в 2021-2022 годах.

«В настоящее время строительная готовность участка БКЛ «Савеловская» – «Авиамоторная» составляет 38%. Сооружение тоннелей на перегоне от станции «Рубцовская» до станции «Стромынка» выполнено на 91% (пройдено 2565 из 2825 погонных метров)», — добавляется в сообщении.

Завершение проходки левого перегонного тоннеля планируется 21 марта 2019 года. Проходку ведет тоннелепроходческий комплекс «Наталья». Строительство правого перегонного тоннеля ведет ТПМК «София», завершение работ планируется 15 апреля 2019 года.

Расчетный пассажиропоток «Стромынки» составляет около 300 тысяч человек в сутки. В оформлении станции будут использовать красные, белые и серые цвета. Преобладающие материалы – стекло и металл, характерные для стиля хай-тек.

Открытие северо-восточного участка Большой кольцевой линии от станции «Савеловская» до станции «Авиамоторная» позволит улучшить транспортное обслуживание жителей районов Марьина Роща, Мещанский, Сокольники, Басманный, Соколиная Гора, Лефортово с населением более 480 тысяч человек.

Это также снизит нагрузку на центральные участки Сокольнической, Арбатско-Покровской, Калининско-Солнцевской, Калужско-Рижской и Люблинско-Дмитровской линий метрополитена, сократит интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети примерно на 10-15%, обеспечит полноценную интеграцию Некрасовской линии в сеть Московского метрополитена.