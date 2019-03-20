РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. Госжилинспекция Московской области оштрафовала УК Подольска на 40 тысяч рублей за нарушения правил диагностирования газового оборудования в одном из домов на Индустриальной улице, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы провели внеплановую проверку деятельности управляющей компании «МУЖРП №5» Подольска на проведение диагностики системы внутридомового газового оборудования (ВДГО). Проверка проводилась в доме №5 на улице Индустриальная. Было установлено, что в доме, введенном в эксплуатацию в 1940 году, газопровод эксплуатируется без технического диагностирования, определения остаточного ресурса системы газоснабжения и планирования дальнейших ремонтных работ дольше минимального эффективного срока эксплуатации.

«Нормативный срок службы внутридомового оборудования до первичной диагностики составляет 30 лет. Таким образом, управляющая организация не только нарушила закон, но и подвергла опасности жителей дома, так как чем дольше ВДГО находится без технического обслуживания, тем выше риск возникновения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций», – говорится в сообщении.

По результатам проверки УК было выдано предписание о проведении мероприятий для допуска системы ВДГО к дальнейшей эксплуатации. Кроме того, организация была привлечена к административному штрафу в размере 40 тысяч рублей.

В ходе контрольной проверки жилищные инспекторы убедились в том, что предписание было исполнено в полном объеме в установленный срок.

Как отметил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков, была проведена очередная диагностика внутреннего газопровода дома, которая включала в себя комплекс организационных и инженерно-технических мероприятий, предназначенных для определения реальных условий эксплуатации газопровода, его технического состояния и установления остаточного ресурса.

«Система ВДГО в вышеуказанном многоквартирном доме была допущена к дальнейшей эксплуатации в срок до 20 апреля 2024 года с обязательным условием исполнения рекомендаций Госжилинспекции Московской области», – сказал Соков.