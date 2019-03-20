РИАМО - 20 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в тройку лидеров рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих блоги, за февраль 2019 года, рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

«Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область)», – отмечается в материале пресс-службы «Медиалогии».

В частности, в феврале Воробьев написал в Instagram, что в Подмосковье появится предприятие по производству упаковочных материалов. На предприятии создадут 150 рабочих мест, запустить его планируют в 2020 году.

Топ-20 рейтинга за февраль замкнули Евгений Куйвашев (Свердловская область), Владимир Сипягин (Владимирская область) и Иван Белозерцев (Пензенская область).

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Рейтинг построен на основе базы СМИ, включающей более 49,8 тысячи источников: российских ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ.