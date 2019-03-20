РИАМО - 20 мар. Министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев в среду провел личный прием граждан, на котором, в частности, обсуждались вопросы расселения аварийного жилья, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Встречу министра с гражданами провели в приемной правительства региона. Глава областного Минстроя рассмотрел обращения из городских округов Истра, Красноармейск, а также Пушкинского района.

«В ходе личного приема каждому заявителю были даны подробные разъяснения прав граждан, попавших в программу по расселению аварийного жилья. Вопросы на контроле профильного управления Минстроя», – отмечается в сообщении.

С начала 2019 года по программе расселения аварийного жилья в Подмосковье ввели в эксплуатацию шесть домов для переселения 5,6 тысячи квадратных метров, сейчас строятся еще 18 домов. Строительство ведется в рамках адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016–2020 годы».