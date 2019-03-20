Как начисляется пенсия по новым правилам в 2019 году

Условия назначения пенсии
Страховая пенсия по старости — это ежемесячное пособие, которое выплачивается гражданину в качестве компенсации утраченному заработку. Право получения пенсии возникает при соблюдении трех условий:
Достижение пенсионного возраста
В конце сентября 2018 года Госдума приняла изменения в пенсионное законодательство, согласно которым установлен пенсионный возраст для мужчин – 65 лет и для женщин – 60 лет (ранее пенсионный возраст для мужчин составлял 60 лет, для женщин – 55 лет).
Переходный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться, пока не достигнет общеустановленного.
Таким образом, граждане, которые собирались на пенсию в 2019 году, выйдут на заслуженный отдых позже на полгода. Для мужчин это 60,5 лет, а для женщин – 55,5 лет.
По закону отдельные категории граждан по-прежнему имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (граждане, которые трудятся в опасных или тяжелых условиях, на Крайнем Севере, люди с определенным социальным̆ статусом и пр.).
Наличие минимального страхового стажа
Страховой стаж – это период трудовой деятельности, на протяжении которого работодатель отчислял страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Соответственно, чем больше страховой стаж, тем больше пенсия.
Требования к продолжительности страхового стажа в РФ поэтапно увеличиваются с 2015 года. В 2019 году минимальный требуемый стаж составит 10 лет. К 2024 году минимальный стаж для назначения страховой пенсии по старости достигнет 15 лет.
Сам факт трудовой деятельности вовсе не означает, что растет страховой стаж сотрудника. ПФР напоминает, что только официальное трудоустройство в организации, где руководство оплачивает страховые взносы, даст возможность в будущем получать страховую пенсию в полном объеме. Получающим «черную» или «серую» зарплату стоит задуматься о размере будущей пенсии.
В страховой стаж могут быть зачтены и нетрудовые периоды – например, уход за ребенком до 1,5 лет или за ребенком-инвалидом, служба в армии и другие периоды.
Минимальное количество пенсионных баллов
С 2015 года расчет страховой пенсии производится исходя из количества пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент – ИПК) и их стоимости на момент назначения пенсии. Пенсионные баллы рассчитываются по специальной формуле исходя из ежегодного заработка трудящегося. Соответственно, чем выше зарплата – тем выше количество пенсионных баллов.
В 2019 году для того, чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно набрать как минимум 16,2 пенсионных балла. А для для выхода на пенсию в 2025 году придется заработать не менее 30 баллов.
Также определена максимальная сумма пенсионных баллов, которые может «заработать» гражданин в течение года. В 2019 году это 9,13 балла, а с 2021 можно будет получить максимум 10 пенсионных баллов.
Стоимость пенсионного балла, которая непосредственно повлияет на размер будущей пенсии, устанавливается государством и ежегодно увеличивается. В 2019 году 1 балл «стоит» 87,24 копейки.
Узнать о количестве накопленных пенсионных баллов можно в личном кабинете на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru или на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru.
Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, следует обратиться к работодателю для их уточнения.
Как узнать размер пенсии
Страховая пенсия по старости рассчитывается по формуле:
Стоимость пенсионного балла ежегодно индексируется, в случае назначения пенсии с 1 января 2019 года составит 87,24 рубля.
Фиксированная выплата также ежегодно индексируется и на 1 января 2019 года составляет 5334,19 рубля.
Таким образом, расчет страховой пенсии в 2019 году осуществляется по формуле:
страховая пенсия = сумма пенсионных баллов * 87,24 + 5334,19 рублей
Отдельные категории пенсионеров (например, инвалиды I группы и другие) получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии.
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Отложенный выход на пенсию
Пенсионный фонд РФ напоминает гражданам о возможности увеличить размер пенсии, обратившись за ней позднее. В этом случае будет применяться специальный коэффициент повышения ИПК, который влияет на размер пенсии.
Он также применяется в случае, если действующий пенсионер временно отказывается от выплат и обращается за их восстановлением через несколько лет. Размер коэффициента зависит от числа лет, когда гражданин не будет получать пенсию.
Например, если гражданин обратится за назначением пенсии через 5 лет после достижения пенсионного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) – на 45%; если через 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, а сумма ИПК – в 2,32 раза.
Найти таблицу расчетов с коэффициентами можно на официальном сайте Пенсионного фонда РФ.
Социальная пенсия в 2019 году
Тем, кто вовремя не накопил стаж, необходимый для получения страховой пенсии, и не набрал достаточного количества пенсионных баллов, назначается социальная пенсия.
Социальные пенсии назначаются на пять лет позже, чем страховые. То есть, на данный момент возраст назначения социальной пенсии для женщин – 65 лет, мужчин – 70 лет.
Индексация социальных пенсий осуществляется каждый год 1 апреля. С 1 апреля 2019 года социальные пенсии в России будут повышены на 2%. Таким образом, средний размер выплат увеличится до 9 266 рублей.
В разных субъектах РФ размер социальной пенсии может различаться. Это связано с тем, что некоторые пенсионеры получают социальные доплаты к пенсиям.
Социальная доплата к пенсии устанавливается при условии, что общая сумма материального обеспечения неработающего пенсионера не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в регионе, где он проживает. Так, в Подмосковье величина прожиточного минимума пенсионера на 2019 год установлена на уровне 9,9 тысячи рублей.
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