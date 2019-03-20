Как начисляется пенсия по новым правилам в 2019 году

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Страховая пенсия по старости — это ежемесячное пособие, которое выплачивается гражданину в качестве компенсации утраченному заработку. Право получения пенсии возникает при соблюдении трех условий:

Достижение пенсионного возраста

В конце сентября 2018 года Госдума приняла изменения в пенсионное законодательство, согласно которым установлен пенсионный возраст для мужчин – 65 лет и для женщин – 60 лет (ранее пенсионный возраст для мужчин составлял 60 лет, для женщин – 55 лет).

Переходный период продлится до 2028 года, и ежегодно возраст выхода на пенсию будет сдвигаться, пока не достигнет общеустановленного.

Таким образом, граждане, которые собирались на пенсию в 2019 году, выйдут на заслуженный отдых позже на полгода. Для мужчин это 60,5 лет, а для женщин – 55,5 лет.

По закону отдельные категории граждан по-прежнему имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости (граждане, которые трудятся в опасных или тяжелых условиях, на Крайнем Севере, люди с определенным социальным̆ статусом и пр.).

Наличие минимального страхового стажа

Страховой стаж – это период трудовой деятельности, на протяжении которого работодатель отчислял страховые взносы в Пенсионный фонд РФ. Соответственно, чем больше страховой стаж, тем больше пенсия.

Требования к продолжительности страхового стажа в РФ поэтапно увеличиваются с 2015 года. В 2019 году минимальный требуемый стаж составит 10 лет. К 2024 году минимальный стаж для назначения страховой пенсии по старости достигнет 15 лет.

Сам факт трудовой деятельности вовсе не означает, что растет страховой стаж сотрудника. ПФР напоминает, что только официальное трудоустройство в организации, где руководство оплачивает страховые взносы, даст возможность в будущем получать страховую пенсию в полном объеме. Получающим «черную» или «серую» зарплату стоит задуматься о размере будущей пенсии.

В страховой стаж могут быть зачтены и нетрудовые периоды – например, уход за ребенком до 1,5 лет или за ребенком-инвалидом, служба в армии и другие периоды.

Минимальное количество пенсионных баллов

С 2015 года расчет страховой пенсии производится исходя из количества пенсионных баллов (индивидуальный пенсионный коэффициент – ИПК) и их стоимости на момент назначения пенсии. Пенсионные баллы рассчитываются по специальной формуле исходя из ежегодного заработка трудящегося. Соответственно, чем выше зарплата – тем выше количество пенсионных баллов.

В 2019 году для того, чтобы получать страховую пенсию по старости, нужно набрать как минимум 16,2 пенсионных балла. А для для выхода на пенсию в 2025 году придется заработать не менее 30 баллов.

Также определена максимальная сумма пенсионных баллов, которые может «заработать» гражданин в течение года. В 2019 году это 9,13 балла, а с 2021 можно будет получить максимум 10 пенсионных баллов.

Стоимость пенсионного балла, которая непосредственно повлияет на размер будущей пенсии, устанавливается государством и ежегодно увеличивается. В 2019 году 1 балл «стоит» 87,24 копейки.

Узнать о количестве накопленных пенсионных баллов можно в личном кабинете на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru или на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru.

Если не хватает пенсионных баллов и стажа, назначение страховой пенсии отодвинется на тот срок, пока требуемое количество не будет заработано. Если по истечении 5 лет достичь этого не удастся, то вместо страховой пенсии гражданину будет назначена социальная пенсия.

Если вы считаете, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, следует обратиться к работодателю для их уточнения.

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