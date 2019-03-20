РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В пяти домах трех населенных пунктов микрорайона Стрелковский подмосковного Подольска проведут капитальный ремонт в текущем году, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации городского округа Елена Долгих.

Долгих 19 марта встретилась с жителями микрорайона. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов, заместители главы Подольска Алексей Кук и Анатолий Гребенюк, представители всех служб администрации. Из-за отключения электричества во время встречи сотрудники теротдела ответят на письменные вопросы жителей в другое время, о нем сообщат дополнительно.

«Ремонт многоквартирных домов за счет средств Фонда капитального ремонта в 2019 году планируем провести в пяти домах. В том числе в деревне Федюково на улице Строителей, дом №19 – ремонт отмостки, межпанельных швов; в поселке Стрелковской фабрики, дом №3 – подвального помещения, фасада, фундамента; в поселке Быково на улице Московская, дом №2 – заменить систему внутреннего водостока; улица Московская, дом №4 – отремонтировать кровлю; на улице Академическая, дом №1 – фасад», – сказала Долгих.

В теротделе «Стрелковский» находятся на обслуживании 52 многоквартирных жилых дома. В 2018 году в пяти домах провели работы по капитальному ремонту кровель, фасадов и отмосток. В доме №8 на улице Московская в поселке Быково сделали ремонт кровли, а в доме №7 на улице Академическая – кровли, фасада, отмостки. У дома №3А на улице Садовая в поселке Сельхозтехника отремонтировали кровлю и фасад.

В поселке Александровка привели в порядок два дома по улице Центральная: в доме №9 произвели ремонт фасада, а у дома №6 отремонтировали кровлю, фасад и внутренние инженерные сети.

В рамках реализации губернаторской программы «Мой подъезд» силами Стрелковской управляющей компании привели в порядок 20 подъездов в 5 жилых домах. На 2019 год в программу вошли 14 подъездов.

В целях улучшения качества обслуживания муниципального жилого фонда, администрацией Подольска как собственником жилых помещений были инициированы собрания жителей для принятия решения по смене обслуживающей организации на более перспективную.

Жители откликнулись на предложение и сделали выбор в пользу МУП «Водоканал», который имеет лицензию на осуществление данного вида деятельности. В настоящее время рабочие документы находятся на рассмотрении в Государственной жилищной инспекции.