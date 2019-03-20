РИАМО - 20 мар. По словам руководителя фракции «Единая Россия», председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова на сегодняшний момент все депутаты фракции (38 членов) отчитались перед своими избирателями, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«В начале года я дал поручение депутатам фракции отчитаться перед своими избирателями в территориальных округах за 2018 год. Эта процедура у нас традиционная – депутаты выбирают для себя наиболее удобную форму отчета – это либо публикация отчета в муниципальных газетах, либо выступление на теле- или радиоэфирах, либо встречи с жителями», – рассказал Брынцалов.

По его словам, депутаты подошли к поручению серьезно.

«Многие выбрали сразу несколько вариантов отчетного мероприятия – и выступление на телеканале, и встречи с жителями своего округа», – подчеркнул Брынцалов.