РИАМО – 20 мар. Государственная корпорация «ВЭБ.РФ», институты развития и «МЕТРО Кэш энд Керри» запустят комплексную программу развития городской торговли малых форматов, говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

«В ходе специализированной выставки METRO Expo ВЭБ.РФ, корпорация МСП, МСП банк, ДОМ.РФ и компания «МЕТРО Кэш энд Керри» подписали соглашение о взаимодействии. Стороны договорились о содействии развитию малого и среднего предпринимательства и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, в частности, речь идет о развитии сети магазинов в формате «у дома» и мобильной торговли», - говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает комплексную поддержку со стороны участников: от поиска помещений для магазинов и оказания финансово-гарантийной и лизинговой поддержки малому бизнесу, сельскохозяйственным кооперативам и фермерам до расширения каналов сбыта за счет реализации произведенной продукции, в том числе, в рамках франчайзинговой программы «Фасоль».

Подписи под документом поставили председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор корпорации МСП Александр Браверман, генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник, генеральный директор METRO Cash & Carry в России Джери Калмис и первый заместитель председателя правления МСП банка Денис Урсуляк.

«Создание комфортной городской среды – это не только реализация масштабных долгосрочных проектов. Сегодняшнее соглашение – наглядный пример эффективного взаимодействия институтов развития и бизнеса, где каждый готов предложить свой набор инструментов поддержки, которые будут способствовать развитию розничной продовольственной сети. Главный результат действий – это изменение качества жизни людей», - отметил Шувалов.

ДОМ.РФ будет оказывать предпринимателям комплексную поддержку по вопросам, связанным с недвижимостью и банковскими услугами. Под поддержкой подразумевается предоставление сведений об объектах недвижимого имущества, использование которых возможно для целей программы, а также обслуживание в банке ДОМ.РФ и непосредственная помощь в реализации таких проектов.

«Развитие малого и среднего бизнеса является важной составляющей в формировании комфортной городской среды и инфраструктуры. Стандарт комплексного развития территорий, который разрабатывает ДОМ.РФ, рекомендует использовать первые этажи жилых зданий в целях развития малого и среднего бизнеса. Это гарантирует широкий спектр предприятий торговли и услуг в пешей доступности», - прокомментировал Плутник.

Браверман в свою очередь подчеркнул, что развитие новых возможностей и форматов для реализации предпринимательского потенциала является важной частью работы по развитию сегмента МСП в России.

«Крайне важно, когда с инициативой в данном вопросе выступают крупные игроки рынка, имеющие значительный потенциал и опыт, которыми они могут поделиться с малым бизнесом, готовым к такому сотрудничеству. Корпорация МСП, в свою очередь, выражает готовность оказать всестороннюю поддержку участникам проекта «МЕТРО Кэш энд Керри», включая финансовую, информационную и иную поддержку, проведение отбора компаний для участия в проекте, содействие сельскохозяйственным кооперативам и фермерам в расширении сбыта произведенной ими продукции», – отметил Браверман.

Урсуляк добавил, что поддержка малого и среднего бизнеса крайне важна, поскольку он формирует городскую среду и создает благополучие и комфорт для жизни людей.

«Подписанное соглашение консолидирует различные финансовые и нефинансовые меры поддержки бизнеса и предоставляет возможности для роста субъектов МСП. Для нас как банка поддержки малых и средних предприятий это основная задача и главная цель», - пояснил Урсуляк.

В свою очередь, компания «МЕТРО Кэш энд Керри» окажет содействие отечественным предпринимателям в оснащении объектов торговли, содействие представителям независимой розницы в разработке рекомендаций и экспертной поддержке, в частности, в рамках программы «Фасоль».