РИАМО - 20 мар. Гагаринский забег состоится 21 апреля в Звездном городке и станет первым в этом сезоне в рамках серии любительских стартов «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Это спортивно-массовое мероприятие пользуется огромной популярностью. Об этом можно судить по тому, что регистрация на юбилейный, 50-й Гагаринский забег, завершилась более чем за месяц до события. Мы ждем на старте около 1 тысячи участников», – заявил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что в этом сезоне Гагаринский забег открывает серию беговых ивентов «Живу спортом».

«Мы подобрали разные локации в Московской области, каждая со своими особенностями. Это культурные и исторические центры. Помимо Звездного городка в географию проекта входят Зарайск, Сергиев-Посад, Дмитров и Серпухов. В каждом из них в разное время пройдут особенные старты», – подчеркнул министр.

В этом сезоне также разработаны специальные комплекты медалей на каждый из забегов. Каждая из медалей дополняет следующую по форме и цветовой гамме.

«Выглядит полный комплект ярко и интересно. Пока мы храним в секрете дизайн, но в скором времени презентуем. Для тех, кто увлекается бегом и участвует в различных стартах, такой комплект станет отличным дополнением к коллекции», – резюмировал Терюшков.

Для гостей Звездного городка будут организованы экскурсии по Музею космонавтики, который был создан по инициативе Юрия Гагарина. В нем можно ознакомиться с уникальными экспонатами, отражающими историю всех этапов пилотируемых полетов – от легендарного «Востока» до Международной космической станции.

Забег проводится в честь памяти Юрия Гагарина – в 2019 году он станет пятидесятым по счету.