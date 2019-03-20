РИАМО (КОРОЛЕВ) – 20 мар. Первый открытый кубок по мини-футболу «Весна-2019» пройдет в подмосковном Королеве 23 марта, сообщается на странице городской федерации футбола в Instagram.

Фестиваль футбола пройдет в школе №7, начало матчей в 11:00.

«Фестиваль футбола: I открытый кубок по мини-футболу среди команд 2009-2010 годов рождения «Весна-2019» пройдет в Королеве 23 марта. Организаторы турнира: комитет по физической культуре спорту и туризму администрации Королева и городская федерация футбола», – говорится в сообщении.

В фестивале примут участие спортсмены 9-10 лет. На поле встретятся три команды из Королева «Металлист», «Металлист-2» и «Академия Семенова», «Легион» из Ивантеевки, «ДЮСШОР» из Пушкино, «МАУ Спорт» из Мытищ и «Академия Cirilo Futsal» из Москвы.