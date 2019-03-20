РИАМО – 20 мар. В столице 21 марта откроется объединенный визовый центр VFS Global, где можно будет оформить визы в 24 страны мира, сообщает в среду «Интерфакс».

«Объединенный визовый центр VFS Global стал вторым по размеру во всем мире. Он объединил шесть визовых центров, расположенных в разных районах Москвы. Центр работает в режиме «одного окна», всего их 204. Это очень удобно», — сказал глава VFS Global в России, странах Балтии и Восточной Европы Прабудда Сен.

По его словам, сервисный сбор за услуги визового центра варьируется в зависимости от страны, но не превышает 35 евро. Минимальный сбор составляет 11 евро (Эстония), средний размер сбора - 15 евро.

В центре VFS Global можно будет оформить визы в Австрию, Австралию, Болгарию, Данию, Ирландию, Исландию, Канаду, Литву, Мальту, Нидерланды, Новую Зеландию, Норвегию, Польшу, Португалию, Сингапур, Словакию, Словению, Таиланд, Финляндию, Хорватию, Чехию, Швецию, Эстонию, при необходимости и на Украину.