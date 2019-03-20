РИАМО - 20 мар. Потенциальные новоселы могут выбрать приемлемый вариант из почти 8,5 тысяч квартир в новостройках Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО), говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

«Общая площадь предлагаемого жилья составляет 490 тысяч квадратных метров», – сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, двух- и трехкомнатные квартиры занимают более 60% предложения, студии и однокомнатные – около 33%.

«Активное развитие инфраструктуры ТиНАО, открытие школ, детских садов, поликлиник, строительство дорог и метро повышают не только спрос на жилье, но и влияют на стоимость квартир в новостройках. За год цена «квадрата» поднялась почти на 20%», – отметил Жидкин.

В 2019 году на территории новой Москвы построят шесть детских садов, 15 школ, три поликлиники и пять пожарных депо. Всего в 2019 году в ТиНАО планируют ввести более 2 миллионов квадратных метров недвижимости, более 1,7 миллиона квадратных метров от этого числа – жилые помещения.

1 июля 2012 года границы Москвы увеличились примерно в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли городские округа Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.

К 2035 году население новой Москвы достигнет 1,5 миллиона человек. Здесь будет создан 1 миллион рабочих мест, построены новые дороги, метро и линии скоростного трамвая.