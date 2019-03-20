РИАМО - 20 мар. С начала года специалисты Мосгосстройнадзора провели 198 проверок на объектах инженерной инфраструктуры столицы, в результате оформлено 157 протоколов об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«По результатам проверок участникам строительства выдано 79 предписаний об устранении нарушений, оформлено 157 протоколов об административном правонарушении, наложены штрафные санкции на общую сумму 6,6 миллиона рублей. Большая часть нарушений устранена в кратчайшие сроки, остальные находятся на контроле комитета», – говорится в сообщении.

Так, введено в эксплуатацию семь объектов инженерной инфраструктуры. Среди них электроснабжение жилой застройки на Мосфильмовской улице, магистральные инженерные сети и дороги для жилой застройки в деревне Рассказовка новой Москвы, а также улица местного значения с примыканием к улице районного значения для жилой застройки вблизи села Рождествено на северо-западе города.

Совместно со специалистами подведомственного Мосгосстройнадзору Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС») выполнен 41 выезд на объекты инженерной инфраструктуры, проведено 153 испытания.

Специалисты Центра экспертиз провели работы по определению качества бетонных смесей, их соответствия заявленному классу бетона, соответствия толщины защитного слоя бетона и шага армирования в конструкциях, проконтролировали укладку конструктивных слоев дорожных одежд, устройство оснований и земляные работы.

Кроме того, эксперты оценивали соответствие положения оси линейного сооружения, а также соответствие уровней шума на территории жилой застройки от источников шума на строительной площадке.