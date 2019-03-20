РИАМО - 20 мар. В подмосковном Дмитрове в микрорайоне ДЗФС возобновлено строительство пристройки на 175 мест к зданию средней школы №3, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Возведение пристройки стартовало в январе 2015 года. Остановка строительства в сентябре 2016 была вызвана отсутствием финансирования. После смены застройщика и генподрядчика в декабре 2018 года строительные работы на объекте были возобновлены.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению ограждающих конструкций и внутренних стен здания второго этажа. Работы ведутся согласно новому утвержденному графику работ», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Застройщиком выступает МКУ «Управление по обеспечению деятельности органов местного самоуправления». Плановый срок завершения работ – третий квартал 2019 года.