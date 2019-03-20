РИАМО - 20 мар. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора Московской области за минувшую неделю было приведено в порядок 525 различных объектов и территорий, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

«Инспекторы Госадмтехнадзора добились ликвидации 10 утечек теплоносителя, восстановления наружной изоляции 13 участков теплотрасс. Благодаря сотрудникам ведомства было восстановлено освещение на 45 пешеходных зонах, 35 улицах и восьми дворовых территориях региона», – сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Сергей Бизяев.

Также были устранены нарушения на 35 детских площадках, приведены в порядок 22 ограждения вдоль дорог. В рамках полномочий Госадмтехнадзор пресек 12 нарушений тишины и покоя граждан, ликвидировано 65 единиц «рекламного мусора».

Инспекторы способствовали приведению в порядок трех мест проведения земляных работ. Также приведены в порядок территории около 23 мемориальных объектов.