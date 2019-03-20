РИАМО - 20 мар. В аэропорту города Сочи привлекли к административной ответственности двух пассажиров рейса на Москву, которые нарушали общественный порядок и нецензурно выражались в адрес экипажа и других пассажиров, сообщается на сайте МВД России.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи от диспетчера службы авиационной безопасности поступила информация о том, что во время посадки на борт самолета сообщением Сочи – Москва два пассажира нарушают общественный порядок, используют нецензурную лексику в адрес других граждан и экипажа», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что командир воздушного судна принял решение об отстранении хулиганов от полета. Правонарушители были доставлены в полицию, где в отношении них составили административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».