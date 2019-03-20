РИАМО - 20 мар. Порядка 100 квадратных метров коммерческой недвижимости в Хавско-Шаболовском жилмассиве в районе Шаболовки выставили на открытый конкурс, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Открыть бизнес в жилом доме, представляющем собой объект культурного наследия (часть Хавско-Шаболовского жилмассива), по адресу: улица Лестева, дом 19, корпус 1, сможет победитель конкурса», – отмечается в материале.

Заявки для участия в открытом конкурсе принимаются до 17 апреля. Вскрытие конвертов пройдет 23 апреля 2019 года.

По словам руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Геннадия Дегтева, по условиям конкурса новому владельцу необходимо провести на приобретенных площадях ремонтно-восстановительные работы.

«На открытый конкурс выставлен нежилой объект с отдельным входом в здание, формирующим Хавско-Шаболовский жилмассив, который представляет собой памятник русского авангарда. Будущему покупателю предстоит провести на приобретенных площадях реставрационные работы и приспособить их под современное использование. На все виды работ отводится не более пяти лет. Стартовая цена лота – 2,8 миллиона рублей», – отметил Дегтев.

Хавско-Шаболовский жилмассив представляет собой конструктивистский поселок, аналогов которому нет, считает главный редактор журнала «Московское Наследие» Филипп Смирнов.

«Типологически этот конструктивистский поселок в Москве не имеет равных. Комплекс домов Хавско-Шаболовского жилмассива одна из достопримечательностей Москвы. Бригада рационалистов АСНОВА спроектировала новый подход к жилому массиву – квартал-крепость со всей необходимой инфраструктурой. Жильцу такого квартала не было нужды выходить за пределы двора, здесь была вся инфраструктура для комфортной жизни», – пояснил Смирнов.

Экспериментальный жилой квартал – единственный реализованный градостроительный проект бригады АСНОВА, архитектор Н. Травин 1927–1930 годы. В радиусе километра от Шуховской башни сконцентрировано 70 зданий постройки начала ХХ века. Более 20 из них внесены в реестр культурного наследия.