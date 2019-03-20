РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 20 мар. В микрорайоне Стрелковский подмосковного Подольска в текущем году планируют провести капитальный ремонт сети водопровода в районе Федюковской школы, сообщила на встрече с жителями начальник территориального отдела «Стрелковский» администрации городского округа Елена Долгих.

Долгих 19 марта встретилась с жителями микрорайона. Во встрече приняли участие заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов, заместители главы Подольска Алексей Кук и Анатолий Гребенюк, представители всех служб администрации. Из-за отключения электричества во время встречи сотрудники теротдела ответят на письменные вопросы жителей в другое время, о нем сообщат дополнительно.

«В 2018 году в пищеблоке Федюковской средней школы смонтировали установку фильтрации питьевой воды. В 2019 году запланирован капитальный ремонт сети водопровода в районе Федюковской школы. Начато строительство напорного коллектора протяженностью 600 погонных метров с последующим закрытием очистных сооружений поселка Быково», – сказала Долгих.

Для повышения надежности, обеспечения качества и безопасности водоснабжения и водоотведения в 2018 году в микрорайоне Стрелковский провели ряд работ. В том числе на ВЗУ в поселке Александровка восстановили работоспособность артезианской скважины №1, а также начали разработку документации для строительства резервуара чистой воды объемом 200 кубометров. В насосной станции деревни Федюково смонтировали установку ультрафиолетового обеззараживания воды и подключили резервный источник питания.

Услуги водоснабжения и водоотведения в горокруге предоставляет МУП «Водоканал». В декабре 2017 года утверждена «Схема водоснабжения и водоотведения городского округа Подольск на период с 2017 до 2026 года».

Вторая встреча с жителями микрорайона Стрелковский состоится 21 марта в МУК СДК «Федюково» в одноименной деревне на улице Строителей, строение №2.