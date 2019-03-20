РИАМО - 20 мар. Владельцу земельного участка сельскохозяйственного назначения в Богородском округе Подмосковья придется заплатить штраф за неуплату первого штрафа, который был выписан из-за нарушения земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Ранее ведомство установило нарушение земельного законодательства РФ на земельном участке сельскохозяйственного назначения площадью 4 гектара в Богородском округе.

«Владелец участка Жорина Анна Геннадьевна была привлечена к административной ответственности за размещение отходов производства и потребления и зарастание земель сорной растительностью в соответствии с частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Однако в установленный срок штраф не был оплачен», — говорится в сообщении.

В феврале за неуплату административного штрафа в срок в отношении Жориной составили протокол об административном правонарушении. Материалы дела были направлены по месту регистрации собственника в судебный участок №423 Тверского района Москвы для принятия решения.

В марте решением мирового суда Жорина привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа – 40 тысяч рублей.